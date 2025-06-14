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Manisa'da yeni başkan 17 Haziran’da belirlenecek

Manisa'da yeni başkan 17 Haziran’da belirlenecek Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, vefat eden Başkan Ferdi Zeyrek’in yerine yeni başkanı belirlemek üzere 17 Haziran Salı günü olağanüstü toplanıyor. Seçim, gizli oylamayla yapılacak.