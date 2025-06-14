Manisa'da yeni başkan 17 Haziran’da belirlenecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından gözler, belediye meclisinde yapılacak olağanüstü toplantıya çevrildi.
Yeni belediye başkanının belirleneceği kritik oturum, 17 Salı 2025 Pazartesi günü saat 15.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
YENİ BAŞKAN SEÇİLECEK
Belediye Kanunu’nun 5393 sayılı ilgili hükümleri uyarınca yapılacak seçim, meclis üyelerinin katılımıyla gizli oylama usulüyle düzenlenecek.
ÇOĞUNLUK CHP'NİN ELİNDE
88 üyeli mecliste CHP’nin 61, AK Parti’nin 15, MHP’nin 11 ve İyi Parti’nin bir üyesi bulunuyor.
Seçimin ilk turunda başkanlık için üçte iki çoğunluk aranacak.
Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci ve üçüncü turlarda salt çoğunluk yeterli olacak.
ADAY BELLİ DEĞİL
CHP'nin meclis çoğunluğu nedeniyle sürecin ilk turda sonuçlanması beklenirken, gözler yeni başkan adayının kim olacağına çevrildi.
Seçimin ardından yeni başkan, Ferdi Zeyrek’in görev süresini tamamlayacak.
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