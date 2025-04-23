Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocukluk Bayramı...

Türkiye genelinde büyük bir coşkuyla bayram kutlamaları yapılıyor.

YAVAŞ'TAN 23 NİSAN PAYLAŞIMI

Ankara Büyükşehir Belediye(ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yapay zeka ile oluşturulmuş Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan konuşmasının videosunu paylaşarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Yavaş, yaptığı paylaşımda Atatürk'ün konuşmasına atıfta bulunarak, bağımsızlık meşalesinin bugüne kadar yol gösterdiğini söyledi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNE ATIFTA BULUNDU

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

YAPAY ZEKA İLE ATATÜRK'ÜN KONUŞMASI

Yapay zeka ile oluşturulmuş Atatürk konuşmasında şu ifadeler geçiyor:

Küçük hanımlar küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Gençler cesaretinizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin , fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istiklal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramımız kutlu olsun.