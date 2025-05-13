Mansur Yavaş'tan PKK'nın feshiyle ilgili açıklama: Referandum istedi

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Terörsüz Türkiye yolunda bir yeni adım daha geldi...

PKK, 12. Kongre sonuç bildirisi açıklandı.

Kongre, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

YAVAŞ'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, PKK'nin fesih kararına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"DEVLETİN PAZARLIK YAPTIĞI ALGISINA İZİN VERİLEMEZ"

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Yavaş, söz konusu kararı "Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir" sözleriyle değerlendirerek devletin örgütle "pazarlık yapma" noktasına gelmesinin ise kabul edilemeyeceğini söyledi.

"LOZAN TARTIŞMA KONUSU YAPILAMAZ"

Lozan Anlaşması'na vurgu yapan Yavaş, "Lozan Anlaşması ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bir vatanın tapusudur; bu topraklarda bir arada yaşamanın teminatıdır. Hiçbir şartta, hiçbir koşulda bu gerçek tartışma konusu yapılamaz." ifadelerini kullandı.

REFERANDUM DEDİ

Yavaş, yapılacak olası düzenlemeler hususunda ise referanduma başvurulması çağrısı yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEPİMİZİN ÖZLEMİ VE HEDEFİDİR"

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere ülkemizin yıllardır kesintisiz olarak sürdürdüğü kararlı mücadelenin sonucunda terör örgütü PKK silahlarını bırakma ve örgütü feshetme kararı vermiştir. Ülkemizin teröre ve terör örgütlerine aman vermeyen politikalarının bir sonucu olarak değerlendirdiğimiz mevcut duruma karşı çıkmamız mümkün değildir. Elbette Terörsüz Türkiye hepimizin özlemi ve hedefidir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatsız edecek, onları üzecek herhangi bir taviz, terör örgütü mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini pazarlık yapıyor noktasına getirecek hiçbir girişime izin verilemez, verilmemelidir. Unutulmamalıdır ki bu noktaya verdiğimiz binlerce şehit ile gelindi. Onların hem ruhlarını hem de bize emanet edilen ailelerini hiç bir koşulda üzemeyiz.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ