Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye Kılıçdaroğlu yalanlaması: Böyle bir sözüm yok

CHP'de kurultay kavgası sürüyor...

23 Haziran'da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya gelmesi medyada yer almıştı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararını kabul edeceğini söylediği ve Özel'le görüşme teklifini reddettiği belirtildi.

YAVAŞ'IN REST ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Çıkan haberlerin ardından ise Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'na "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim." dediği iddia edilmişti.

27 Haziran'da yazılı bir açıklama yapan Yavaş, iddialara açıklık getirerek, "Bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı ve Özel ile Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

SÖZCÜ GAZETESİNİN İDDİASINI YALANLADI

Son olarak bugün Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Mansur Yavaş'ın, "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum." dediği öne sürüldü.

Gazetenin sosyal medyadaki paylaşımına cevap veren Yavaş, iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir sözüm yok." dedi.