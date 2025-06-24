Mark Rutte: Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayii temeli var

NATO zirvesi Hollanda'da yapılacak.

32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Lahey'de bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantının gündemi de bir hayli yoğun...

Toplantı öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yaptığı açıklamada Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Rutte, Türkiye'nin savunma sanayiinin Avrupa ile entegre hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"NATO'DA BARİYER KONULMASINA İZİN VERMEYELİM"

Türkiye'nin gelişmiş savunma sanayiiyle Avrupa ve NATO savunmasında önemli bir rol oynadığının altını çizen Rutte, bu rolün güçlenmesi gerektiği mesajını verdi.

Türk savunma sanayiinin müttefiklerle yakın bağlantıda olması gerektiğini belirten Rutte "NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." dedi.

"BAĞLANTI SAĞLAMALIYIZ"

NATO Genel Sekreteri, "Türk savunma sanayii tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOAĞN DA ZİRVEDE GÖRÜŞMELER YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını çarşamba günkü liderler oturumunda verecek.

Dünya gündeminin Orta Doğu'ya çevrildiği şu günlerde gerçekleşen NATO zirvesi oldukça kritik bir zirve olarak değerlendiriliyor.

İttifak üyesi ülkelerin liderleri sıcak gelişmelerin yaşandığı bir dönemde güvenliği değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede Türkiye’nin yaklaşımını anlatacak, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem liderler oturumundaki konuşmasında hem de temaslarında Gazze’deki İsrail katliamına da dikkat çekmesi bekleniyor.