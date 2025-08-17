Markete zincirinden çarpıcı adım! Banka kartıyla ödemeler yasaklandı

Uzun yıllardır BİM çatısı altında hizmet veren ancak geçtiğimiz aylarda farklı bir şirket olarak yola devam etme kararı alan File Market dikkat çekici bir kararla gündeme geldi.

‘Organik, sağlıklı ve kaliteli ürün’ ürün teması ile hizmet veren market zinciri, birçok şubesinde 'nakit' ödeme seçeneğini askıya alması ve müşterilere plastik poşet seçeneği sunmama gibi uygulamaların ardından bu kez mobil uygulaması üzerinden devreye aldığı yeni uygulama ile gündeme geldi.

Mobil uygulamalar üzerinden yapılan ödeme yöntemleri özelinde gidilen değişiklik kapsamında banka kartı seçeneği kaldırıldı.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME ALINACAK

Mobil uygulaması üzerinden de hizmeti veren market zinciri, aldığı karar ile 'banka kartı' ödeme yöntemini askıya aldı.

Kartla ödeme yapmak isteyen kullanıcıların ekranında "Debit/Maaş Kart ile alışveriş yapılamaz! Sadece kredi kartı ile alışveriş yapılabilir" uyarısı veriliyor.