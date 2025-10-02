Marmara depremi İstanbul'un hava trafiğini aksatmadı

İstanbul ve çevre illerde saat 14,55'te hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Bu kapsamda, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

"HAVALİMANIMIZ FAALİYETLERİNE KESİNTİSİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

HAVA TRAFİĞİNDE AKSAMA YAŞANMADI

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.