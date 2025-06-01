Haber Merkezi

Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda yaşanan darp olayı gündemdeki yerini koruyor.

İki çocuğuyla birlikte seyahat eden Deniz Eroğlu ile bir kadın yolcu arasında, yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Marmaray'da bulunan E.D., Deniz Eroğlu'na yumruk attı.

Kavgaya sonradan dahil olan İ.A.'nın da araya girmesiyle arbede büyüdü.

Trenin durağa yanaşmasıyla inen taraflar, tartışmaya burada devam etti.

Olayın ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve darbeden şahıs tutuklandı.

Bunun akabinde de sosyal medyada çeşitli paylaşımlar yapılmaya başlandı.

MEHMET AKİF ERSOY PEŞİNE DÜŞTÜ

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy da Marmaray’da yaşanan olayı araştırdı ve yorumladı.

Ersoy, "Çok kızacağınızı bilerek söylüyorum" dedi ve "Babanın çocuklarını koruyan değil çocuklarının üzerinden korunan bir pozisyonda" olduğunu ifade etti.

"VİDEO BANA TUHAF GELDİ"

"Ben videoyu izledim ve izledikten sonra çok tuhaf geldi" diyen Ersoy, videoyu dolaşıma sokan Fuat Kozluklu ile konuştuğunu söyledi ve olayı farklı bir açıdan yorumladı.

"HİÇBİR BABA ÇOCUKLARINI ÖNE KOYMAZ"

Mehmet Akif Ersoy, kendisinin de baba olduğunu ve raconu bildiğini söyleyerek, “Yanınızda bir hanımefendi varken bir adamla kavga etmezsiniz. Ailesi varken, çocuğu varken etmezsiniz. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, hiçbir baba çocuğunu öne koyup "çocuğum var” bak da demez" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy şöyle devam etti:

"KIZA LAF SOKTU, AĞLATTI"

Birçok kişi bu genci bize getirin noktasındasınız. Fuat Kozluklu beni aradı. Ne oldu orada dedim. Dedi bu adam, çocuklarıya travmaya binerken kapıda bir kız vardı. Bu kız telefonla konuşuyordu. Adam döndü bu kıza dedi ki ne duruyorsun kapının önünde, çekilsene çocuklarımla bineceğim.



Bu arada binebilirdi, tramvay boştu gayet rahat binebilirdi. Belli ki kızdan rahatsız oldu ve sataşmak istedi. Sataştı kıza. Kızda afedersiniz özür dilerim diyor. Bu başlıyor konuşmaya, kıza laf sokuyor. Kız ağlamaya başlıyor, 20 yaşlarında bir kız. Ben rica ettim Fuat Kozluklu yazdı, paylaştı.

"İŞİ ASLINDAN ALMADIĞIMIZDA..."