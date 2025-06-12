Haber Merkezi
Tatilciler rotayı çevirdi...
Önemli tatil bölgelerinde fahiş fiyatlar nedeniyle şikayetler artmaya devam ediyor.
ESNAF DERTLİ
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ünlü tatil bölgelerinden yapılan paylaşımlar da sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor.
MARMARİS BOŞ KALDI
Son olarak Muğla’nın Marmaris ilçesinden paylaşılan bir videoda sahillerin boş olduğu yer aldı.
"BU SENE ZOR OLACAK"
Paylaşımı yapan turizimci, "Bu sene zor olacak. Hiç kimse ayakta kalamayacak" ifadelerini kullandı.
DESTEK İSTEDİ
"İngilizler, Avrupalılar para yok diyor" diyen esnaf, "Marmaris burası. Durumlar kritik. Bir an önce bir KDV indirimi bekliyoruz. Yoksa hiçbir esnaf hayatta kalamayacak. Hiç kimse iş yapamıyor." ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış