Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılardan istenen ilk tabak, ayva ve pembe tane biber konsepti ikincisi ise uskumru dolması oldu.

Patlaklar ve çatlamalar olmadan uskumruyu doldurmaya çalıştılar.

Dilara, Tolga, Eren ve Esra elemeye kaldı

Büyük sabır gerektiren uskumru dolması için en düşük puanı alan, MasterChef hayallerine veda etti.

Buna göre hafta boyu düzenlenen yarışlar ardından MasterChef Türkiye eleme adayları; Dilara, Tolga, Eren ve Esra oldu.

Tolga veda etti

MasterChef All Star'a veda eden isim ise Tolga oldu.

Elendikten sonra Tolga, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçen senenin başından beri planım vardı. All Star'ın olması benim için şans oldu. Küçük bir marka oluşturmaya çalışıyordum. Yakın zamanda da ilk dükkanımı açacağım. Belki de benim için böyle olması daha iyidir. Sakin bir hayatta yoluma devam etmek istiyorum. An itibarıyla Masterchef All Star'dan elendim 11. olarak. Buraya kadar gelmek bile benim için aslında büyük bir başarı. Bütün şeflerime ve çalışan bütün ekibe sonsuz teşekkür ederim. Kıvanç'ı yalnız bıraktım umarım sonuna kadar gider."