MasterChef All Star'da eleme gecesi MasterChef All Star'da dün akşam yarışmaya veda eden isim Tolga oldu.

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ensonhaber.com

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef All Star'ın dün akşamki bölümünde eleme heyecanı yaşandı.

Yarışmacılardan istenen ilk tabak, ayva ve pembe tane biber konsepti ikincisi ise uskumru dolması oldu.

Patlaklar ve çatlamalar olmadan uskumruyu doldurmaya çalıştılar.

Dilara, Tolga, Eren ve Esra elemeye kaldı

Büyük sabır gerektiren uskumru dolması için en düşük puanı alan, MasterChef hayallerine veda etti.

Buna göre hafta boyu düzenlenen yarışlar ardından MasterChef Türkiye eleme adayları; Dilara, Tolga, Eren ve Esra oldu.

Tolga veda etti

MasterChef All Star'a veda eden isim ise Tolga oldu.

Elendikten sonra Tolga, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: