MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren ilk isim belli oldu

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef'te heyecan giderek artıyor.

MasterChef'in 9 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde; yedeklere seçilen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele etti.

Ana kadro hayali kuran yarışmacılar, mutfakta canla başla hünerlerini gösterdi.

İLK ETAPTA BAŞARILI OLAN İSİMLER

İki etaptan oluşan yarışmada; şefler, ilk turda yarışmacılardan Hasanpaşa köfte hazırlamalarını istedi.

İlk etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Mert, Nisan, Aslı, Meryem, Alperen, Muratcan, Elif, Deniz ve Edanur oldu.

ANA KADROYA GİREN İSİM BELLİ OLDU

İkinci etapta ise yarışmacılar, yaratıcı bir tabak hazırladı. Verilen süre sonunda tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan ana kadroya giren isim Mert oldu.