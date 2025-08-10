Abone ol: Google News

MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren ilk isim belli oldu

MasterChef yeni sezon heyecanı devam ederken 9 Ağustos Cumartesi yayınlanan yeni bölümde, yedek yarışmacılar ana kadroya girmek için yarıştı.

Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 09:24

Jüri üyeliğini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef'te heyecan giderek artıyor.

MasterChef'in 9 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde; yedeklere seçilen yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele etti.

Ana kadro hayali kuran yarışmacılar, mutfakta canla başla hünerlerini gösterdi.

İLK ETAPTA BAŞARILI OLAN İSİMLER 

İki etaptan oluşan yarışmada; şefler, ilk turda yarışmacılardan Hasanpaşa köfte hazırlamalarını istedi.

İlk etabın sonunda en başarılı tabağı yapan isimler; Mert, Nisan, Aslı, Meryem, Alperen, Muratcan, Elif, Deniz ve Edanur oldu.

ANA KADROYA GİREN İSİM BELLİ OLDU 

İkinci etapta ise yarışmacılar, yaratıcı bir tabak hazırladı. Verilen süre sonunda tabaklarını hazırlayan yarışmacılardan ana kadroya giren isim Mert oldu.

