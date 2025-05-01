Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: 2 zanlı hakkında gözaltı kararı

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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesiyle ilgili davada, yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayetle ilgili iki zanlı hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen kişilerin de diğer iki sanık gibi 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

İKİ FAİL DAHA TESPİT EDİLDİ

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, faillerin iki değil dört kişi olduğunu iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

Güvenlik kameraları incelendiğinde iki failin daha tespit edildiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu.

14 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Minguzzi bıçaklanıp, yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

24 YILA HAPİS İSTEMİ KABUL EDİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.

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