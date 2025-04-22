Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü.

Minguzzi'nin Bahçelievler'de bulunan mezarını, anneannesi ve Sultangazi'de aşçılık yapan Ayhan Kilaver ziyaret etti.

"OĞLUM AHMET'İN YAŞINDA"

Ayhan Kilaver, Mattia Ahmet Minguzzi'nin hiç aklından çıkmadığını ve iş yerinden izin alıp geldiğini ifade ederek, "Tanımam ama bıçaklandığı günden beri etkisinden çıkamıyorum. 3 çocuk babasıyım. Oğlum Ahmet'in yaşında.

Oğluma bakınca sanki Ahmet'i görüyorum. Çiğerimden pare almışlar gibi. Her sabah namaza kalkıp ailesine dua ediyorum." dedi.