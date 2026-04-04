Mavi Vatan-26 başladı: Üç denizde geniş çaplı tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, “Mavi Vatan-26 Tatbikatı” 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Tatbikat, Türkiye’nin denizlerdeki operasyonel kabiliyetini test etmek ve geliştirmek amacıyla geniş bir coğrafyada gerçekleştiriliyor.

15 BİN PERSONEL GÖREVDE

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

Toplamda 120 gemi, 50 hava aracı ve yaklaşık 15 bin personel tatbikatta aktif rol alıyor.

AMAÇ, HAZIRLIK VE KOORDİNASYONU ARTIRMAK

Tatbikat kapsamında, özellikle Deniz Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin harekât sevk ve idare kabiliyetleri değerlendiriliyor. Aynı zamanda katılımcı unsurların operasyonlara hazırlık seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

ÇOK TEHDİTLİ ORTAMLARA KARŞI EĞİTİM

Tatbikatın bir diğer önemli ayağını ise farklı tehdit senaryolarına karşı hazırlık oluşturuyor. Bu kapsamda personelin muhakeme, öngörü ve hızlı karar verme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca kara, hava ve deniz unsurları arasındaki müşterek harekât kabiliyetinin test edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi de tatbikatın öncelikleri arasında yer alıyor.

OPERASYONEL GÜÇ, SAHADA TEST EDİLİYOR

“Mavi Vatan-26”, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin üç farklı denizde eş zamanlı harekât yürütme kapasitesini ortaya koyarken, modern savaş koşullarına karşı hazırlık düzeyini de sahada test etme imkânı sunuyor.