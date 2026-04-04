Gaziantep'te rüşvet ve uyuşturucu soruşturması: Adliyede kurulan kirli ağ deşifre edildi

Belediyelere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların haklarını korumak için makam ve mevki ayırmadan çalışmalar devam ederken adresler bu defa Gaziantep'i gösterdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü rüşvet ve uyuşturucu soruşturması, vatandaşların huzurunu gasbeden çete çökertildi.

İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Başsavcılığa ulaşan Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu’nun uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine teknik takip başlatıldı.

CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemeler sonucu, bu ağın tek bir kişi ile sınırlı olmadığı adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin dahil olduğu ortaya çıktı.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edilirken aralarında avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI AĞI DEŞİFRE ETTİ

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma tespit edilirken özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı belirlendi.

Ayrıca şahısların dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekerken soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol, HSK bildirimi gibi farklı tedbirler uygulandı.

ZABIT KATİPLERİ TUTUKLANDI

Zabıt katibi Halil İbrahim Uğurlu, Sulh Ceza Hâkimliği’nde görevli zabıt katibi Murat Çetinkaya tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol uygulandığı belirtildi.

Öte yandan Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.

KİM OLURSA OLSUN TAVİZ YOK

Soruşturmada 1 Cumhuriyet Savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 sivil şahıs hakkında işlem yapılırken adliye içinde görevli isimlerin; uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal gibi ağır suçlamalarla bağlantılı olduğu değerlendirilerek gerekli işlemler tesis edildi.

Soruşturma 'içeride kim olursa olsun' anlayışıyla hareket edildiğini açıkça ortaya koydu.

'ADALET GÜÇLÜDEN YANA' ALGISI YIKILDI

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in daha önce vurguladığı 'kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun hukukun gereğinin yapılması gerektiği' sözleri yeniden gündeme geldi.

Adliye içinde görev yapan isimlerin soruşturma kapsamına alınması, devletin ayrım gözetmeksizin yasadışılığa karşı kararlılığını ortaya koydu.