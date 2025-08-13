MEB'in son kararı: İşte yeni okul kıyafetleri

Okullarda serbest kıyafet dönemi sona eriyor...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okul formalarında önemli bir değişikliğe gidiyor.

“Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, MEB okul kıyafet yönetmeliğini açıkladı.

OKUL KIYAFETİ YÖNETMELİĞİ 2025

MEB’in yayımladığı okul kıyafet değişikliği yönetmeliği ile 2025-2026 döneminden itibaren şu kurallar geçerli olacak:

Tek tip kıyafet zorunlu olacak, serbest kıyafet uygulaması sona erecek.

Forma üzerinde özel işaret, baskı veya desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar yer almayacak.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak.

Kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Formanın ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması esas alınacak.

Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecek.