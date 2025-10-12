Meclis'in gündeminde bu hafta trafik cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler var

Sürücülerin dikkatine...

TBMM, trafik kazalarını önlemek için yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

CEZALAR ARTIRILACAK

Yeni kanun teklifiyle birlikte trafik ihlallerine verilen cezalar büyük oranda artırılıyor. Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL olurken, sürücünün ehliyetine 60 gün el konulacak.

Tek yönlü yolda ters yöne girmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yönde gitmenin cezası 20 bin TL olacak.

Şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmenin bedeli ise 90 bin TL para cezası ve 60 gün ehliyete el koyma şeklinde uygulanacak.

YOL KAPAMALARA EKSTRA CEZA

Düğün veya benzeri konvoylarla yol kapatmanın cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyet iptali olacak.

Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalarda ise ceza 180 bin TL’ye çıkacak; ayrıca 120 gün ehliyete el koyma ve trafikten men uygulanacak.

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülere 46 bin TL ceza kesilecek ve 30 gün trafikten men ve ehliyet iptali uygulanacak.

AYNI İHLAL 5 DEFA YAPILIRSA EHLİYET İPTAL EDİLECEK

Aynı ihlali 5 yıl içinde iki kez yapanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere ilk ihlalde 5 bin, tekrarı halinde 10 bin TL ceza kesilecek.

Üçüncü kez yakalanan sürücülerin ehliyetine ise 30 gün el konulacak.

KIRMIZI IŞIK İHALLERİNE YÖNELİK YAPTIRIMLAR DA ARTIYOR

Bir yılda üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün alınacak.

Altıncı kez ihlalde bulunan sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek.

AKROBATİK HAREKETLERE SON

Motosiklet sürücülerinin akrobatik hareket yapmaları halinde ehliyetleri 60 gün iptal edilirken, yarış yapmaları durumunda 2 yıl süreyle ehliyetlerine el konulacak ve 60 gün trafikten men edilecekler.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERE MÜSAMAHA YOK

Alkollü araç kullanmanın cezaları da önemli ölçüde artıyor.

2024’te 18 bin 452 TL olan ceza, yeni düzenlemeyle ilk ihlalde 25 bin TL’ye yükseliyor ve ehliyete 6 ay el konuluyor.

Beş yıl içinde ikinci kez yakalananlar 50 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet iptaliyle karşılaşacak.

İHLAL TEKRARLANIRSA CEZA ARTACAK

Üçüncü kez alkollü araç kullananlara ise 150 bin TL ceza ve 5 yıl ehliyetine el koyma cezası uygulanacak.

Alkol testinden kaçan sürücülere 150 bin TL para cezası verilecek ve ehliyetleri 5 yıl süreyle alınacak.

Uyuşturucu etkisinde araç kullananların ehliyetleri süresiz iptal edilecek.

YÜKSEK MÜZİK VE DRFİTE MÜDAHALE

Araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere 3 bin TL ceza uygulanırken, mevzuata aykırı ek ses sistemi kullananlara 21 bin TL ceza, 30 gün trafikten men ve sistemin sökülmesi yaptırımı getiriliyor.

Son olarak, drift yapan sürücüler 140 bin TL para cezası ödeyecek, 60 gün ehliyetleri iptal edilecek ve trafikten men edilecek.

Bu cezaların yıl içinde yürürlüğe girmesi durumunda, yıl sonunda yeniden değerleme oranıyla birlikte en az yüzde 25 oranında artması bekleniyor.