Meclis'te 28. Dönem yemin töreni başladı 14 Mayıs seçimlerinin ardından belirlenen 28. Dönem 600 milletvekili için tarihi an başladı. Kayıt işlemlerini yaptıran milletvekilleri saat 14.00 itibariyle kürsüye çıkarak yemin edecek.

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Türkiye tarihi seçimini geride bıraktı.

28'inci Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken kesin sonuçlar ise Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde ise bu kapsamda hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda milyonlarca vatandaşın ve yeni milletvekillerinin beklediği gün de geldi.

28. Dönem milletvekilleri, Genel Kurul'da yemin edecek.

Devlet Bahçeli geçici Meclis Başkanı

Meclis'i 28'inci Dönemin en yaşlı vekili olarak MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli açtı.

Bahçeli, ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapacak.

Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Bahçeli, 27. dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan görevi devraldı.

Kürsüden yüksek sesle yemin edilecek

Milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabe sırasına göre tek tek yemin edecek ve yemin metnini kürsüden yüksek sesle okuyacak.

Böylece milletvekilleri resmen göreve başlayacak. Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekilleri, sonra yemin edebilecek.

Bu kapsamda 600 milletvekili yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Saat 14.00'te başlayan yemin töreninin ise gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yemin törenini kendine ayrılan kısımdan izleyecek.

Cumartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te yemin edecek.