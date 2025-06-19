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Meclis'te AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı

TBMM'de madenlere ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerginlikle başladı. Kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon salonunda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı itişmeler yaşandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Meclis'te gerilim yüksek...

AK Partili milletvekilleri tarafından hazırlanan maden kanunu, bugün TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geldi.

TARTIŞMALARLA BAŞLADI

Kanunun komisyon görüşmeleri, tartışmalar eşliğinde başladı.

Komisyon toplantının gerçekleştiği salonda, alan yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında arbede çıktı.

MUHALEFET DAHA BÜYÜK SALON İSTEDİ

Komisyon toplantısının yaşandığı salonda tartışmalar devam ederken muhalefet milletvekilleri, usul tartışması açarak daha büyük bir salona geçilmesini istedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, "Salonu başka bir yere taşısak bir şey değişmeyecek. Oturuma devam ediyorum." dedi.

CHP'LİLER MASAYA VURDU

Ardından komisyonda fiziki müdahale yaşanırken bazı CHP'li vekiller, elleriyle masaya vurarak düzenlemeye tepki gösterdi.

GEÇİCİ ARA VERİLDİ

Yaşanan arbedenin ardından, görüşmelere geçici olarak ara verildi.

Daha sonra görüşmeler, ortamın sakinleşmesinin ardından devam ediyor.

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