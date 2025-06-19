Meclis'te AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı TBMM'de madenlere ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili görüşmeler gerginlikle başladı. Kanun teklifinin görüşüldüğü komisyon salonunda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı itişmeler yaşandı.