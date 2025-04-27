Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek.

Meclis'te bu hafta, 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.

İDARİ PARA CEZASI GELİYOR

Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak.

Bu kişilere 1500 lira idari para cezası verilecek.

EKİPLER SAHAYA YÖNLENDİRİLECEK

Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Buna neden olanlara da 15 bin lira idari para cezası uygulanacak.

KOMSİYONLARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek.

Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 6 kanun teklifi ele alınacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da aynı gün bir toplantı yapacak. Komisyon, İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın sunumunu dinleyecek.