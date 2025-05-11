Meclis'te bu hafta hangi konular görüşülecek

Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada da yoğun mesai sürecek.

Meclis Genel Kurulu'nda, kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik içeren düzenlemeler görüşülecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimi yapılacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun belirlediği 15 aday arasından 5 üye seçilecek.

5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay, biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ YOĞUN

Meclis'te komisyonların gündemi de yoğun olacak.

Çalışmalarını tamamlayan Yapay Zeka Araştırma Komisyonu son kez toplanacak.

Komisyon, ay süren çalışmaların ardından hazırlayacağı raporu Meclis Başkanlığına sunacak.

BOLU VALİLİĞİ YETKİLİLERİ DİNLENECEK

Meclis, Kartalkaya'daki otel yangınını da araştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Bolu Valiliği'nden yetkililer, komisyonda dinlenecek.

SİYASİ PARTİLERİN GRUP TOPLANTISI OLACAK

Salı ve çarşamba günleri, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

Genel başkanlar, Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.