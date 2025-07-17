Meclis'te 'LGS ile ilgili yalan tweet' tartışması

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun, LGS'de şampiyon çıkarmamasına rağmen okulun sosyal medya hesabından Türkiye genelinde 500 tam puan alarak birinci olan 63 imam hatip ortaokulu öğrencisinden 36'sının fotoğraflarını paylaşarak tebrik etmesi bir tartışmanın fitilini ateşledi...

İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de, tüm öğrencilerin aynı okuldan olduğunu düşünerek, "36 öğrenci sıfır hata ile 500 tam puan almış." ifadeleriyle linç kampanyası başlattı.

MECLİS'TE YALAN TWEET TARTIŞMASI

Ancak Çömez'in bu iddiası hem İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, hem de İletişim Başkanlığınca yalanlandı.

Çömez başlattığı içi boş linç kampanyası için özür dilemezken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, aynı paylaşım üzerine bir gerginlik yaşandı.

ÇÖMEZ'E TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav sonuçları ile ilgili dezenformasyon paylaşım yapmasına tespi gösterdi.

"YALAN BİR TWEETLE TÜM KAMUOYUNU ALDATTI"

Akbaşoğlu, "Hem CHP hem İYİ Parti Grup Başkan Vekili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oldu. Tabii, ben sondan başlayayım. Tabii, vakit sınırlı yani 4 tane ayrı grup sadece AK Parti'ye birçok suçlamada, iddiada bulununca bir kısmıyla ilgili ancak cevap vermem mümkün. Bakın, ben şunu da gündeme getirmedim.

Sayın mevkidaşınız Turhan Çömez Bey'in çok açık ve seçik bir şekilde yalan bir tweetle bütün kamuoyunu aldatması, yanlış yöne yönlendirmesiyle ilgili hususta da mesele notlarım da vardı ama değinemedim. Dolayısıyla kamu görevlileriyle ilgili çok açık ve seçik bir şekilde gerekli açıklamalar ilgili merciler tarafından yapıldı, o konuyla ilgili bunu kamuoyu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÇÖMEZ'DEN SİYASİ USLUPTAN UZAK CEVAP

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "Ben bu konuşmayı Bakanınızın ifadesiyle, 'Geri zekalıya anlatır gibi anlatmayacağım' onu kendisi yapar. Ben, vicdanı olan, izanı olan, ahlakı olan, vatan sevgisi olan, Allah korkusu olan herkesin anlayacağı şekilde anlatacağım.

LGS sınav oldu, bir soru önergesi verdim, dedim ki: Sayın Bakan, 719 öğrenci tam puan almış. Bu öğrencilerin bana okullarını, bu öğrencilerin bana illerini ve perde arkasına cevap ver. Bakan Bey, lütfedip bu Parlamentoyu, bu Meclisi muhatap alıp bir tek satır cevap vermemiş" ifadelerini kullandı.

ARA VERİLDİ

İYİ Parti'li Çömez'in açıklamaları esnasında AK Parti sıralarından tepki geldi. Meclis Başkan Vekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi.