Medipol Üniversitesi'nden Filistin'e destek mesajı

Filistin için tüm Türkiye tek yürek...

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek amacıyla İstanbul'da Büyük Gazze Yürüyüşü düzenleniyor.

İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe yüz binlerce kişinin katılması bekleniyor.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ'NDEN FİLİSTİN MESAJI

Türkiye'den Filistin için ses yükselmeye devam ederken Medipol Üniversitesi de katliama 'dur' diyen seslerde biri oldu.

Üniversite binasına yansıtılan Türk ve Filistin bayrakları ile 'Free Gaza (Özgür Gazze)' yazısıyla bu soykırıma dikkat çekildi.