Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk hali devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma Türkiye'nin gündeminde.

Yürütülen soruşturmada kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Tutuklanmasının ardından ifadesi alınan Ersoy, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu.

İfadesinin ardından Ersoy'un tutukluluk haliyle başlatılan inceleme tamamlandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ensonhaber Haber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 Aralık’ta uyuşturucu soruşturması kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı.

Başsavcılık açıklamasına göre Ersoy hakkında, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “kabul etmek veya bulundurmak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ve “kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kapsamında Ufuk Tetik, Elif Kılınç, Mahmut Göde, Mustafa Manaz, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan ve Buse Öztay da gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan 11 Aralık Perşembe günü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Show TV spikeri Ela Rümeysa Cebeci de ifade vermek için gittiği İstanbul Adalet Sarayı'nda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 17 Aralık Çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ersoy ifadesinin yanı sıra verdiği ek ifadesinde tüm detayları tek tek anlatmıştı.