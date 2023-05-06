Mehmet Kasapoğlu: Bu yolları gençlerle birlikte yürüdük Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da bir araya geldiği vatanadaşa, Türkiye'nin yeni yüzyılda gençlerin ve kadınların omuzlarında yükseleceğini söyledi.

AA

Ülkenin her köşesinde seçim çalışmaları sürüyor...

Adaylar il ve ilçelerde vatandaşı ziyaret ederek vaadlerini dillendiriyor.

AK Parti İzmir milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak ilçesindeki Manisalılar Hemşehri Buluşması'na katıldı.

Bakan Kasapoğlu halkın teveccühünden mutluluk duyduğunu belirtti.

"İzmir'den bu kez yeni bir açılım bekliyorum"

Kuvayımilliye şehri İzmir'e Manisa ve Manisalıların da ayrı güç kattığını ifade eden Kasapoğlu "İzmir'in milliliği, yerliliği apayrıdır. Çok farklı kültürleri bir araya getiren şehirdir İzmir. İzmir'den bu kez yeni bir açılım bekliyorum, bu açılıma Manisalıların da desteklerinin olacağına inanıyorum." dedi.

Kasapoğlu, Cumhuriyetin ilk yüzyılında nice badireler atlatan Türkiye'nin kararlı yürüyüşünü sürdürdüğünü ve kardeşlik ile beraberlikten hiç vazgeçmediğini dile getirdi.

"Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve kadınların yüzyılı yapacağız"

Ülkenin her noktasında eser odaklı siyaset anlayışını hakim kıldıklarına işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

Türkiye'nin neresinde olursak olalım gençlerle birlikte bu yolları yürüdük. Sanayide, kültürde, sanatta her alanda eser odaklı siyaset anlayışımızı en yükseğe taşıyacağız. Biz hiçbir zaman gerçekleştirdiğimiz hedeflerle kalmadık.



Hep daha yukarı taşıma gayretinde olduk. Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve kadınların yüzyılı yapacağız. Türkiye'yi kadın ve gençlerin omuzlarında birlikte yükselteceğiz.

Seçmenlerden destek istedi

Bakan Kasapoğlu, demokrasi, adalet anlayışı ile ülkenin gelişimi ve istikrarını sağlamak için seçmenlerin desteğini beklediklerini de sözlerine ekledi.