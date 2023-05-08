Mehmet Kasapoğlu: İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini ve trafiğin gemi ziyareti nedeniyle kilitlendiğini belirterek, "Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var" ifadelerini kullandı.

DHA

Türkiye, son 20 yılda hayallerine yaşayarak yeni yüzyılına hazırlanıyor.

Seçim sürecinde olan Türkiye'nin bir yandan da eserleri dünya gündeminde yerini koruyor.

Savunma sanayiinde adından söz ettiren Türkiye dışa bağımlılıktan kurutuluyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen bir proje ise TCG Anadolu oldu.

Askeri gemi, hayata geçirilmesinin ardından Sarayburnu Sahili'nde ziyaretçilere kapılarını açtı.

Öte yandan binlerce kişinin akın akın ziyaret ettiği gemi, son günlerde İzmir'de ziyaretçilerini bekliyor.

"71 bin kişi ziyaret etti"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Alsancak Limanı'na 3 Mayıs'ta yanaşan, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu'yu 71 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

"İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var"

Cumartesi günü İzmir trafiğinin gemi ziyareti nedeniyle kilitlendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz de yürüyerek geldik. Binlerce insanın akın akın geldiğini gördük. İzmir'in gündeminde TCG Anadolu var. Milli gururun sevinci ve heyecanı var. İzmir'de Ege'den, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan gelen binlerce ziyaretçi var.

Çarşamba gününden beri İzmir'de Alsancak Limanı'mızın yanı başında büyük bir heyecanla yer alıyorlar. Uzun kuyruklar oluşuyor. Genci, yaşlısı, engellisi herkesi burada görmek mümkün." dedi.

"İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor"

İzmir'in Kuvayımilliye şehri olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

İzmir, düşmana ilk kurşunu sıkan şehir. Dosta güven veren, düşmana korku salan bu gemi İzmir'de. Mühendislerimizin milli bir anlayışla ortaya koydukları çabanın, alın terinin sonucu. 71 bin ziyaretçi, İzmir olarak İstanbul'daki ziyaretçi sayısını önümüzdeki günlerde aşacağımızı gösteriyor.



Gençler, bundan ayrı bir heyecan duyan ziyaretçi kesimi. Gençlerin motivasyonu hem bugünler hem yarınlar için çok önemli.



Artık bu işin yapılabileceğini görmüş bir gençlik yetişiyor. Onların izinden de bunu aşacak teknolojiyi, bizim evlatlarımız ortaya koyacaktır.

"Gençlerimiz, Türkiye Yüzyılı'nda bu gurur tablolarını çoğaltacaklar"

"Togg'umuz da burada" diyen Bakan Kasapoğlu, şu şekilde konuştu: