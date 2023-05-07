Mehmet Kasapoğlu Millet Bahçesi ziyaretinde keşkek yaptı Seferihisar Millet Bahçesi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulanarak keşkek dövdü.

İHA

Türkiye yüzyılına yeni projeleriyle giriyor.

Seçime sayılı günler kala yapılan yapılan ziyaretler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, vatandaşla bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Millet Bahçesi Kasapoğlu’na detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın ilçede su sporlarıyla ilgili yapılacak faaliyetler ile ilgili de Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyetle istişarelerde bulundu.

Vatandaşları ziyaret etti

Aynı zamanda 14 Mayıs 2023’te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde 1. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sığacık esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Girlen Bölgesi’nde piknik yapan vatandaşlarla zaman geçiren Bakan Kasapoğlu, AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın’ın girişimleriyle Seferihisar’a yapılan yatırımlara dikkat çekerken 14 Mayıs’tan sonra yatırımların hızla devam edeceğine, önümüzdeki yılın Seferihisar’ın ve Türkiye’nin yüzyılı olacağını söyledi.

"Yeni yatırımların tohumlarını serptik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Millet Bahçesi’nin TOKİ tarafından yaşama geçirileceğini belirten AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın şunları söyledi:

Bugün Bakan Bey ile birlikte Millet Bahçesinin planlandığı alanı gezdik. Seferihisarlı hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçirdiği, gözümüze ve gönlümüze hitap eden bir cazibe merkezi olarak planlanıyor.



Planlama esnasında mevcut kullanımlar dikkate alındı. Bugün olduğu gibi Millet Bahçesinde Seferihisarlı hemşehrilerimiz spor yapacak, balık tutacak, aileleriyle keyifli vakit geçirecekler. Millet Bahçesi’nin yanı sıra Bakanımıza yaptığımız sunumumda ilçemizdeki su sporları alanında çalışan dernek ve kulüplerin varlığından da bahsettik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayelerinde ilçemize su sporları merkezi kurulması ile ilgili Bakanımızın desteğini istedik.



Evlatlarımızın keyifle vakit geçireceği sosyal alanlar, gençlerimizin su sporlarını öğrendiği bir tesis talebimiz var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’nun spor ve gençlerin kötü alışkanlıklarda uzak tutulması noktasında projeyi bir nokta ileriye taşıyacak önerileri oldu.



Geçen hafta gerçekleştirdiği ziyaretinde dile getirdiğim gibi Bakan Bey'in bölgemizden aday olması hem Seferihisar hem de İzmir için büyük bir şans. Seferihisar olarak biz bu şanstan payımızı fazlasıyla alacağız.

Bakan Kasapoğlu ve Pakdemirli keşkek dövdü

Şenlik havasında geçen programda yöresel lezzetlerin bulunduğu, çeşitli ikram araçları da vardı.

Seferihisar Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin yaptığı yöresel yemekler standında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geleceğin Millet Bahçesi’nde karşılıklı keşkek döverek misafirlere balık ekmek ikram etti.

Bakan Kasapoğlu’na Türkiye’nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin ve Enes Efendioğlu eşlik etti.