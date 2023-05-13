Mehmet Kasapoğlu'yla meydanda karşılaşan vatandaştan destek: Bu saatten sonra sizinleyim Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun İzmir'deki saha çalışmalarında yanına gelen bir kadın sonuna kadar desteklediğini ifade ederek, "CHP'den başka partiye oy vermedim ama sizinleyim." dedi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin büyük seçimine saatler kaldı...

Adaylar hazır, sandıklar hazır, seçmen kararlı...

Liderler her gün meydanlara çıkarak partilerinin çalışmalarını anlattı.

Hareketli geçen seçim sürecinde son düzlüğe gelinirken gözler sandıklara çevrildi.

Bu kapsamda ise son çalışmalar devam ediyor, adayların yoğun mesaisi sürerken vatandaşlar sahada yoğunluk oluşturuyor.

Adaylar seçmenle bir araya geliyor

Yurdun her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelen adaylar sokaklarda da seçmenlerle sohbet ediyor.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sahada tempolu bir süreç geçirdi.

AK Parti'nin İzmir milletvekili adayı olarak sahaya inen Bakan Mehmet Kasapoğlu, İzmir için peş peşe müjdeler verdi.

"Bu saatten sonra sizinleyim"

Vatandaşla meydanlarda bir araya gelen Kasapoğlu'nun bir vatandaşla sıcak sohbeti ise dikkat çekti.

Bakan Kasaooğlu'nun tokalaştığı bir kişi sonuna kadar destek verdiğini ifade ederek şöyle dedi: