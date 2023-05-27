Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de sergilenen şampiyonluk kupalarını ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ile Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupalarını, 100 binin üzerinde İzmirlinin görme fırsatı bulduğunu belirtti.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak Meydanı'nda 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupalarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, kupaların ilk etapta Alsancak Gençlik Merkezi'nde, ardından da Konak Meydanı'nda İzmirlilerle buluştuğunu anlattı.

"Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü hasebiyle kupada çok özel manalar dizayn edildi"

Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

Son 2 gündür kupalarımız Konak Meydanı'nda İzmirli hemşehrilerimizin ziyaretine açıldı. 100 binin üzerinde vatandaşımız kupaları burada görme fırsatı yakaladı. Burada resim çekildiler, anı defterini imzaladılar. Gördüğünüz gibi kupanın çok farklı sembolleri var. Özellikle federasyonumuzun kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümü hasebiyle kupada çok özel manalar dizayn edildi.

Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu ve her branşta iddiasını güçlenerek, büyüyerek devam ettirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, geçen yıl 50'den fazla branşta 6 binden fazla madalya kazanıldığını, bu yıl da aynı başarı grafiğinin sürdüğünü dile getirdi.

"Türkiye artık spor turizminde de bir marka"

"İnanıyorum ki Paris 2024'te de tıpkı Tokyo 2020'de olduğu gibi ilkleri yaşayacağız. Yeni rekorları kıracağız." diyen Kasapoğlu, futboldaki altyapı gelişimine de dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: