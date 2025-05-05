İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) 25’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, mevcut turizm verilerini değerlendirirken dijital tanıtım alanında çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye’yi küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmek istediklerinin altını çizen Ersoy, turizmi 81 ile ve 12 yılın 12 ayına yaymak istediklerini belirtti.

"2024'Ü 62,3 MİLYON ZİYARETÇİ VE 61,1 MİLYAR GELİRLE KAPATTIK"

2024 yılı turizm verilerini değerlendirerek konuşmasına başlayan Bakan Ersoy, ‘‘2024 hem ülkemizde hem de küresel arenada rekorlara imza attığımız bir dönem oldu. Şükürler olsun ki 2024’ü yıl öncesi hedeflerimizin de üzerinde 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 değişimi olarak tablomuza baktığımızda turist sayısında yüzde 64, gelir artışında ise yüzde 95,5’lik bir artış elde ettik.

Bu da 2017’deki turizm gelirini 2024’te yaklaşık iki katına çıkardığımız anlamına geliyor. Bu sürekli olarak altını çizdiğimiz, ‘niceliğe değil niteliğe de önem vereceğiz, sadece ziyaretçi sayılarını arttırmayı hedeflemeyeceğiz, konaklama dışı harcaması fazla olan turistleri de hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz’ ısrarımızın da güçlü bir kanıtıdır.’’ şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ZİYARETÇİ SAYISI EN YÜKSEK DESTİNASYONLAR ARASINDA 4'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ"

2017 yılından günümüze ziyaret edilen destinasyonlar sıralamasında Türkiye’nin üst sıralara tırmandığına dikkat çeken Bakan Ersoy, ‘‘Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü’ne göre Türkiye, 2017 yılında ziyaretçi sayısı en yüksek olan destinasyonlar arasında dünya çapında 7’inci sırada yer alırken 2023’te 5’inci 2024’te ise 4’üncü sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 2025 yılında 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir hedefimize ulaşacağız.’’ diye konuştu.

"DEPREM GİBİ GELİŞMELERE KARŞI HIZLI REAKSİYON GÖSTERME KABİLİYETİNE SAHİBİZ"

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerinin turizmde görüldüğünü ifade eden Ersoy, ‘‘Türkiye gibi dinamik ve jeopolitik açıdan hassas bir coğrafyada bulunuyor. 23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin olumsuz etkilerini gördük. Fakat bizler, Türkiye turizmini krizlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla uyguladığımız sürdürülebilir politikalar sayesinde bu tür gelişmelere karşı hızlı reaksiyon gösterme kabiliyetine sahibiz.’’ sözlerini ifade etti.

"TEMEL AMACIMIZ, TURİZMİ 81 İLE VE YILIN 12 AYINA YAYMAK"

Turizmde ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bakan Ersoy, ‘‘Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak; ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmektir. Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve M.I.C.E. turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye’yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz’.’ dedi.

"GELECEĞE MİRAS PROJEMİZ İLE ARKEOLOJİNİN ALTIN ÇAĞINI BAŞLATTIK"

Bakan Ersoy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Anadolu toprakları üzerinde farklı inançları ve bunlarla ilgili kültürel miras değerlerini kapsayan mevcut 30 adet inanç rotamızı ayrı başlıklar altında daha yoğun şekilde tanıtıyoruz. Benzer şekilde Türkiye genelinde Troya Bisiklet ve Yürüyüş Rotası, Gelibolu Dalış Deneyimi ve Likya Yolu Yürüyüş Rotaları gibi 20 adet tematik ürün rotasına entegre edilen spor deneyimini markalaştırdık.



Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası kongre sayılarını da daha yukarılara çekiyoruz. Ayrıca daha katma değerli bir turist profili için de arkeolojik cazibe noktalarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Bu çerçevede ‘Geleceğe Miras’ projemiz ile Arkeolojinin Altın Çağı’nı başlattık. Türkiye’nin dört bir yanında 12 ay boyunca kazı ve restorasyon çalışması sürdürüyoruz. Öte yandan yurtdışına kaçırılan eserlerimizin iadesi için de çok titiz ve özenli çalışmalar yürütüyoruz.

"2025 YILI, TURİZİMDE YENİ REKORLAR KIRACAĞIMIZ BİR YIL OLACAK"