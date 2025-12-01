Mehmet Sevigen: CHP'liler iddianameye inanmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalı, dikkati çeken bir yayını daha izleyenleriyle buluşturdu.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Ensonhaber’de Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtladı.

Sevigen programda, geçtiğimiz günlerde açıklanan ve mahkeme tarafından İBB iddianamesi hakkında da konuştu.

İddianamenin CHP kesimi tarafından kabul edilir hale geldiğini vurgulayan Sevigen, şöyle devam etti;

"İDDİANAMEYE İNANANLAR ÇOĞALDI"

"İlk başta yüzde 30, yüzde 30, yüzde 30'du. Yani 30 suçlu diyordu, 30 suçsuz, 30'u da bekleyelim diyordu. Ama bu yüzde 50'nin altına indi.

Bunu bekleyelim artık, bundan bir şey çıkacaktır. Halk öğrensin diyenler çoğaldı. İddianamenin doğru olduğuna inanların sayısı çoğaldı.

"ESKİDEN DOĞRU OLSA BİLE DEMEYİN DERLERDİ"

Eskiden bize kızarlardı. Ağabey bilmiyorsun. Ağabey doğru olsalar bile söylemeyin derlerdi.

"HER GÜN CEBİ PARA DOLU EVE GELEN EVLADINA BABA HESAP SORMAZ MI?"

Onlar yapmıyor mu, AK Parti yapıyor derlerdi. Ben diyordum ki, AK Parti yapıyorsa, senin çocuğun evine her gün parayla geliyorsa, cebi doluyorsa sen bu parayı nereden aldın diye sormaz mı baba?

Evladım her gün bu kadar parayla geliyorsun; sen ne iş yapıyorsun, bir şey mi satıyorsun, ot mu satıyorsun, uyuşturucu madde mi satıyorsun, yanlış bir iş mi yapıyorsun diye sormaz mı baba? İddianameye inanlarının sayısı çoğaldı."