Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri kasımda geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, kasımda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 0,6 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için 2,15 puan düşerek yüzde 52,24'e geriledi.

Verilerin yayınlanmasının ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir değerlendirme geldi.

Enflasyon beklentilerinin kasımda gerilediğini söyleyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti;

"BEKLENTİLER 12 PUAN İYİLEŞTİ"

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.

"DEZENFLASYON ODAKLI POLİTİKALARIMIZI UYGULAMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

"FİYAT İSTİKRARININ SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAAY DEVAM EDECEĞİZ"

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."