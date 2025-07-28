Mehmet Şimşek, Murat Kurum'un planını açıkladı: 500 bin sosyal konut geliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlıyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müjdeyi geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

PROJEYİ TANITTI

Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek "Gayrimenkul Sertifikası" projesini tanıttı.

Bu yeni finansman modeliyle, vatandaşların küçük birikimlerle gayrimenkul sahibi olması ve konut piyasasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SOSYAL KONUT PROJESİNİ DE DUYURDU

Yıl sonunda kadar yeni bir sosyal konut projesini de başlatacaklarını aktaran Bakan Kurum, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanımız yıl sonuna kadar milletimizle paylaşacak. 81 ilde konut ve kira fiyatlarının düşeceğini göreceğiz." dedi.

ŞİMŞEK'TEN KURUM'A ÖVGÜ

Süreç bu şekilde devam ederken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Bakan Murat Kurum'a övgüler geldi.

Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulisi programına konuk olan Bakan Şimşek, konut arzının hayat pahalılığıyla mücadele en kritik değişken olduğuna vurgu yaptı.

"MUAZZAM BİR HIZ, BİZ YETİŞEMİYORUZ"

Bakan Kurum’un konut arzına yönelik çabalarını "Muazzam bir performans, biz yetişemiyoruz" diyerek anlatan Bakan Şimşek, şöyle konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla bir toplantı yaptık. Bakanımız Murat Bey hakikaten muazzam bir hızlı gidiyor, büyük bir performans var yani hakkını vermek lazım. Biz işin finansal ayağı anlamında yetişemiyoruz, zorlanıyoruz. Kendisinin planı önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde en az 500 bin sosyal konut üretmek. Bu da ağırlıklı olarak büyük şehirlerde. Kendilerinin planları bunlar. Şunu anlatmaya çalışıyorum; konut arzı hayat pahalılığıyla mücadele de en kritik değişken, bunu para politikasıyla çözemeyiz. Bakın düşük faizle bu konu çözülmez. Konut arzının artması lazım, bunu artırmak için de bir seferberlik lazım.



