Mehmet Şimşek'in ağabeyi Nazmi Şimşek toprağa verildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in emekli ilkokul öğretmeni ağabeyi 80 yaşındaki Nazmi Şimşek, Yalova’da hayatını kaybetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dün hayatını kaybeden büyük ağabeyi Nazmi Şimşek için Çiftlikköy ilçesindeki Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü'nün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Şimşek, Binali Yıldırım ile birlikte ağabeyinin tabutuna omuz verdi.

ŞİMŞEK TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Nazmi Şimşek’in cenazesi, Çiftlikköy Yeni Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

Bakan Şimşek, daha sonra ise Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan taziye yerinde taziyeleri kabul etti.