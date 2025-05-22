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AA

Yüzler, isimler değişiyor ama karar ve azim hiç değişmiyor...

Vatan uğruna kimi zaman şehit düşüyor, kimi zaman gazi oluyorlar.

Sevdiklerini arkada bırakıp canı pahasına dağların zirvesinde, sarp arazilerde teröre göz açtırmıyorlar.

KAYSERİ'DE NEFES KESEN TATBİKAT

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığınca 12 Mayıs'ta başlatılan Erciyes-2025 Tatbikatı'nın dünkü bölümünde Hava Kılavuz Harekatı kapsamında gece atlayışı yapıldı.

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında 12 kişilik komando timi, bugün ise CN-235 CASA tipi uçağa binerek Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'na paraşütle iniş yapıp, operasyon öncesi sahanın güvenliğini aldı.

4 BİN METRE YÜKSEKLİKTEN ATLADILAR

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki 265 paraşütçü komando yaklaşık 4 bin metre yükseklikten bölgeye iniş yaptı.

Paraşütçü komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi.

Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef SİHA ile vuruldu.

Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla da bölgenin hakim noktasındaki hedefler imha edildi.

13 ÜLKE TATBİKATA KATILDI

Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya'nın katıldığı tatbikatta 13 ülkenin bayrağıyla saygı atlayışı yapıldı.

MEHMETÇİK'İ İZLEYEN ÖĞRENCİLER HEYECAN YAŞADI

Milli Savunma Bakanlığınca öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan "Mehmetçikle Bir Gün" projesi kapsamında kentteki 179 öğrenci ve 13 öğretmen ellerindeki Türk bayraklarıyla tatbikatı izledi.

Komandoların paraşütle atlayışının ardından heyecan yaşayan öğrenciler, tatbikatın ardından Mehmetçikle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TATBİKATTA YERLİ VE MİLLİ SİLAH VE MÜHİMMATLAR KULLANILDI, SERGİLENDİ

Tatbikatın ardından sahada kullanılan yerli ve milli üretim Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 sergilendi, askeri yetkililer tarafından öğrencilere tanıtıldı.

Baykar ve HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan firmaların stant açtığı alanda yerli insansız helikopter "Alpin" ile "Bayraktar Mini İHA", "Bulut" ve "Baha" gibi insansız hava araçlarının tanıtımı yapıldı.

Tatbikatta görevli paraşütçü kadın teğmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece şartlarında tam teçhizatlı askerin paraşütle sızma atlayışı yapmasının hiç kolay olmadığını dile getirdi.

"TÜRK KADINI İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR"

Kendisi ve timinin zor görevler için eğitildiğini ifade eden paraşütçü teğmen, "Türk kadını isterse her şeyi başarır. İster gökyüzünde, ister zorlu arazi şartlarında, isterse uçsuz bucaksız sularda bizler cesaretimizi ve kararlılığımızı bu görevlerle gösteriyoruz. Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz." diye konuştu.

Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş da mazisi kahramanlık destanlarıyla dolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın omurgasını oluşturmuş, terörle mücadelenin en ön saflarında yer alan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"DÜNYADA SAYILI ORDULARIN GERÇEKLEŞTİREBİLDİĞİ ÇOK ÖZEL BİR HAREKAT"

Astsubay kıdemli başçavuş, Erciyes 2025 Tatbikatı'nın uluslararası dost ve müttefik ülke ordularının da katıldığı, çok geniş kapsamlı hava gücünün kullanıldığı, hava indirme harekatının yapıldığı, hava kılavuz harekatının icra edildiği ve dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat olduğunu dile getirdi.

Paraşütçü komandoların özel olarak eğitildiğini anlatan astsubay kıdemli başçavuş, şunları kaydetti:

Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20-30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş, çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan Mavi Vatan'dan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde çok seçkin komandolardır. Bu seçkin komandolardan biri ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın ve bu harekatta onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum.

30 MAYIS'TA SONA ERECEK

Toplam 1003 personelin yer aldığı farklı çapta ve cinste silahların kullanıldığı tatbikatta, 7 uçak ve 5 helikopter kullanıldı.

28 Mayıs'ta seçkin gözlemci safhasıyla devam edecek tatbikat, 30 Mayıs'ta sona erecek.