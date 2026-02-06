Mehmetçik'ten depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asrın felaketinin 3. yılı...

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ili etkileyerek Türkiye'nin yakın tarihindeki en yıkıcı afetlerinden biri olarak kayda geçti.

HAYATINI KAYBEDENLER ANILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Felakette 53 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Kayıplar büyük bir özlemle anılmaya devam ediyor.

Geride kalanlar ise dayanışma ve birlik ruhuyla bir arada olmaya devam ediyor.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNAN ASKERLERİN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Mehmetçik, asrın felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

3'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, ACILAR HALA TAZE

Milli Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından depremlerin 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan paylaşımda, 6 Şubat'ın yıkılan şehirlerin değil, susmayan yüreklerin tarihi olduğu belirtildi.

Paylaşımda ayrıca şu sözlere yer verildi:

"Hepimizin hafızasında derin izler bırakan bir gün... Saatler durdu, şehirler sustu, ama bir milletin yüreği aynı anda atmaya başladı.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

04.17 'DE TÜRK BAYRAĞI ALTINDA SAYGI DURUŞU

Paylaşımda, görev başındaki Mehmetçik'in, depremin yaşandığı saat olan 04.17’de Türk bayrağının altında saygı duruşunda bulunduğu görüntülere de yer verildi.