Melek Mosso'dan AK Partili isme yanıt: Çağdaş bir kadın olarak istediğimi giyeceğim

Kastamonu'yu karıştıran tartışma...

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde Kastamonu'da konser aldı.

AK PARTİLİ İSİM HEDEF ALDI

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, Melek Mosso'yu giyimi nedeniyle hedef alarak, belediye meclisinde konuşmuştu.

"BU BAYAN KASTAMONU'YA YAKIŞIYOR MU"

AK Partili Namlı, Melek Mosso için, "Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımız ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim.” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Namlı’nın sözlerine tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, "Bu gerici düşünceler yüzünden kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar." dedi.

MOSSO YANIT VERDİ

Melek Mosso da sosyal medya hesabından AK Partili Namlı'ya cevap verdi.

"ÇAĞDAŞ BİR TÜRK KADINI OLARAK YİNE CANIMIN İSTEDİĞİNİ GİYECEĞİM"

Mosso, "Çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim." ifadelerini kullandı.

"KASTAMONU UZUN YILLARDIR BÖYLE LAİK BİR ŞEKİLDE EĞLENEMEMİŞ"

Melek Mosso'nun paylaşımı şöyle:

"Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim.

Söylediklerinde iki doğru vardı, onlar için teşekkür ediyorum.

Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim.

"YİNE ÇAĞIRIN YİNE GELECEĞİM"

Beyefendinin gafleti bence Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim."