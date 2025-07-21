Memleket Partisi "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2021'de ayrılan ve ardındanda Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce CHP'ye geri döndü.

İnce'nin dönüşünün ardından ise Memleket Partisi kapanma kararı aldı.

'KAPANMA' GÜNDEMLİ KURULTAY

Memleket Partisi'nin "kapanma" gündemli olağanüstü kurultayı başladı.

Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven ve Genel Sekreter Halil İlker Çelik'in başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen kurultaya, partinin kayıtlı 667 delegesi davet edildi.

Olağanüstü kurultayın ilk gününde, tüzük gereği salt çoğunluk olan 50+1 oranında delege katılımı aranacak.

"YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANIRSA OYLAMAYA GEÇECEĞİZ"

Memleket Partisi Genel Sekreteri Çelik, kurultayın işleyişine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kurultayın birinci gününde yeterli çoğunluk sağlanması halinde oylamaya geçeceğiz.

Ancak çoğunluk sağlanmazsa ikinci gün, yeterli delege sayısına bakılmaksızın, hazirunla birlikte kurultayımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMELİYİZ"

Partinin Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven de daha önce yaptığı açıklamada, "Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz." çağrısında bulunmuştu.