Memurlar greve gitti, Besim Tibuk'un sendikalarla toplantı anısı gündem oldu

Yılın memurların maaşlarına zam kararı alınacak dönemi geldi çattı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da memur sendikaları ve hükümet arasında kıran kırana bir pazarlık var.

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Memur-Sen hükümetin teklifini kabul etmedi.

Pazarlık tıkanınca memurlar grev kararı aldı. Grev kapsamında bugün memurlar iş bıraktı.

BESİM TİBUK'UN GREV ANISI

Günün en önemli gündem başlıklarından biri olan bu olayla birlikte eski Liberal Parti Genel Başkanı Besim Tibuk'un, memurların grev hakkına ilişkin yıllar önce anlattığı anı yeniden dolaşıma girdi.

Liberal düşünceyi savunan ve siyaset yaptığı yıllarda memur sayısını olabildiğince düşürecek politikalarla seçmenden oy isteyen Tibuk, söz konusu anısında yine bu fikirlerini kahkahalar içinde anlatıyor.

Aktif siyaset yaptığı dönemde işçi ve memur sendikalarının bir toplantısına katıldığını ve kendisinin grev ve sendika karşıtı olarak takdim edildiğini söyleyen Tibuk, şu ifadeleri kullanıyor:

"İKTİDAR OLURSAK DERHAL GREV HAKKI VERECEĞİZ"

"Biz memurların grev yapmasına karşı değiliz dedim. İktidar olursan derhal size grev hakkı vereceğiz. Ama dedim bir şartım var. Grev hakkı vereceğiz ama derhal greve gideceksiniz dedim. Kaldılar böyle.

"GREVE GİDİN Kİ MİLLET BİR İŞE YARAMADIĞINIZI GÖRSÜN"

Derhal greve gidin ki halk hiçbir işe yaramadığınızı görsün dedim. Şok oldular ondan sonra. Ben nasıl keyifleniyorum. Hepiniz greve gidin ulan.

Ne yapıyorsunuz ki... Greve gidin. Millet diyecek 'Ulan bunlar bir b.ka yaramıyormuş yahu!' Ne yapıyorlardı ki bunlar' desin. Aynı fikirdeyim hala."

Tibuk'un bu anısını anlattığı anlar sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi ve en çok konuşulan içeriklerden biri oldu.

HÜKÜMETİN 2026-2027 İÇİN İLK TEKLİFİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıktan, Hükümet tarafının 8. Toplu Sözleşme döneminde hükümetin ilk teklifini şöyle dile getirdi.

2026’ın ilk 6 ayı: Yüzde 10

2026’ın ikinci 6 ayı: Yüzde 6

2027’nin ilk 6 ayı: Yüzde 4

2027’nin ikinci 6 ayı: Yüzde 4

MEMURLARIN TALEBİ

Memur-Sen'in 2026-2027 yıllarını kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme teklifi şöyle oldu:

2026 İÇİN TOPLAM YÜZDE 88 ARTIŞ

2026 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

10 bin TL (Taban aylığı) + yüzde 10 (Refah payı) + yüzde 25 + yüzde 20 olmak üzere toplamda yüzde 88 artış.

2027 İÇİN TOPLAM YÜZDE 46 ARTIŞ

2027 için 6’şar aylık dönemler itibariyle;

7 bin 500 TL (Taban aylığı) + yüzde 20 + yüzde 15 olmak üzere toplamda yüzde 46 artış.