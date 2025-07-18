Memurlara doğum izni düzenlemesinde detaylar netleşti

Kadın ve erkek memurların doğum izinlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli açıklaması ile yeni bir döneme geçildi.

Dün akşam saatlerinde kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek." dedi.

"YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINI HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözleri sarf etti:

Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada memurların doğum izni düzenlemesinin akşam yayınlanacak yönetmelikle hayata geçirileceğini bildirmişti.

"Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayınlanan yönetmelikle birlikte uygulamaya ilişkin ayrıntılar netleşti...

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANABİLECEK

Yönetmeliğe göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kadın ve erkek tüm devlet memurları, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışma imkanından faydalanabilecek.

Doğum yapan kadın memurlar, analık veya ücretsiz izinleri sonrasında, eşi doğum yapan erkek memurlar da babalık izinleri sonrasında bu haktan yararlanmak için başvuru yapabilecek.

Yarım çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek ayrımı yapılmayacak. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, yarım çalışma hakkından talepleri üzerinden her iki eş de faydalanabilecek. Memurlar, yarım zamanlı çalışma dönemi içindeki herhangi bir zamanda, yarım zamanlı çalışmayı kurumundan talep edebilecek.

EVLAT EDİNENLER DE BU HAKTAN YARARLANABİLECEK

Yönetmelikte, doğum yapanların yanı sıra evlat edinenlere de aynı haklar tanındı.

Memurlar, çocuğun fiilen evlatlık olarak alındığı tarih veya yasal izinlerin bitiminden, ilköğretim çağına başlayana kadar haktan yararlanılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında, şube müdürü ile dengi ve üstü yönetici ünvanlı kadrolarda görev yapan memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapan memurlar, yarı çalışma hakkından yararlanamayacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANINDAN İLK ETAPTA 30 BİN MEMURUN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yeni düzenlemeyle, daha önce yaklaşık 1000 memurun yararlanabildiği hakkın kapsamı genişletildi.

Bu çerçevede, memurlara, çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar tanınacak yarı zamanlı çalışma imkanından ilk etapta 20-30 bin memurun faydalanması bekleniyor.

ÇALIŞMA ŞARTLARI NETLEŞTİ

Memurun haftalık çalışma süresi normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

Haftalık çalışma günü 3 günden az olamayacak.

Memurun günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi günlük çalışma süresi eşit olarak da düzenlenebilecek.

Memur süt izni hariç olmak üzere mazeret izinleri ile yıllık izinlerini 657 Sayılı Kanundaki belirtiler süreler kadar kullanabilecek.

Kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKININ SÜRESİ HER ÇOCUK İÇİN AYRI AYRI HESAPLANACAK

Yetkili amir hizmet ihtiyacı veya memurun talebine göre yarı zamanlı çalışma gün ve saatlerinde Ocak ve Temmuz döneminde yılda iki defa değişiklik yapabilecek.

Memur aylıksız izin hariç olmak üzere yarı zamanlı çalışma dönemi içinde kalan yıllık izin , hastalık veya mazeret izni ve diğer izinlerde geçen süreler ile yarı zamanlı çalışma dönemi içinde kalan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yarı zamanlı çalışmış sayılacak.

Yarı zamanlı çalışma hakkının süresi her çocuk için ayrı ayrı hesaplanacak.

Çocuğun ilkokula başlaması ile yarı zamanlı çalışma hakkı sona erecek.

Doğum veya evlat edinmenin Devlet memurluğuna atanmadan önce gerçekleşmesi halinde memur göreve başlamak kaydıyla yarı zamanlı çalışma dönemi içinde talebi üzerine bu haktan yararlanabilecek.

YARI ZAMANLI ÇALIŞAN MEMURLARIN MAAŞLARINDA DEĞİŞİM NASIL OLACAK

Söz konusu haktan yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.

Yarı çalışma hakkından yararlanan memurun haftalık çalışma süresi, 3 günden fazla olmayacak, günlük 3 saatten az veya 8 saatten fazla çalışamayacaklar.

Memurlar, bu süre içinde maaşlarının ve ödemelerinin yarısını alabilecekler.

YARI ÇALIŞMA HAKKI HANGİ DURUMLARDA SONA ERECEK

Düzenlemeden faydalanacak memurlar çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamayacaklar. Çalışma saatleri farklı günlerde değişiklik gösterebilecek.

Kurumdaki yetkili amir, ocak ve temmuz aylarında çalışma saatlerinde değişiklik yapabilecek. Yarı zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan memurun yarı çalışma esasları, normal haftalık çalışma süresinin yarısı dikkate alınarak hizmet ihtiyacına göre kurumu tarafından belirlenecek.

Yarı çalışma hakkı, memurun çocuğunu kaybetmesi, evlatlık ilişkisinin kaldırılması, çocuğunun ilkokula başlaması, normal çalışmaya dönme talebi olması durumunda sona erecek.