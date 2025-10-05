Meram'da "Akıllı Atık Toplama Sistemi" ile çevre temizliği yeni bir boyut kazandı

Konya ilinin merkez ilçelerinden olan Meram Belediyesi, yaklaşık dört yıl önce ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi'ni hayata geçirdi.

Yer altı çöp konteynerlerine entegre edilen sensörler ve yazılım sayesinde Meram’da atık yönetimi, sadece bir temizlik işi değil, aynı zamanda bir teknoloji, verimlilik ve tasarruf devrimi haline geldi.

VERİYE DAYALI ÇEVRE YÖNETİMİ İLE MAKSİMUM VERİM, AZAMİ TASARRUF

Sistemin kalbinde, konteynerlere yerleştirilen IoT sensör cihazları bulunuyor. Bu sensörler, konteynerlerin doluluk oranını anlık olarak ölçüyor.

Çöp toplama araçları sadece dolu konteynerlere yönlendirilmek üzere rota oluşturuluyor.

Böylece hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlanıyor hem de personelin emeği daha verimli kullanılıyor. Sensörler sadece doluluk oranını değil, ısı değişimlerini de izliyor.

Bu sayede konteyner içine atılan ateşli atıklar, daha yangın çıkmadan tespit edilerek müdahale ediliyor.

Bugüne kadar sistem sayesinde ilçe genelinde onlarca konteyner yangından kurtarıldı ve milyonlarca lira maddi kayıp da önlenmiş oldu.

MUSKAFA KAVUŞ: MERAM HER KONUDA DİJİTAL BİR DEVRİM YAŞIYOR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, bu sistemin sadece maliyet avantajı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir vizyon olduğuna dikkat çekerek; "Akıllı Atık Toplama Sistemi, temiz ve sağlıklı şehir anlayışımızın en güzel yansımalarından biridir.

Çöp konteyneri dolduğunda merkezimize sinyal gönderiyor, ekiplerimiz bu noktaya yönlendiriliyor. Böylece yakıttan, zamandan ve insan gücünden tasarruf sağlıyoruz.

En önemlisi ise çevreyi, doğayı ve insanımızın yaşam kalitesini koruyoruz. Bunun yanında sistem sayesinde konteyner yangınlarını büyümeden önleyerek maddi kayıpların da önüne geçiyoruz.” diye konuştu.

"TEKNOLOJİ BELEDİYECİLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Meram Belediyesi Başkanı Kavuş, teknolojiyi belediyeciliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini de vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Belediyecilik artık sadece yol yapmak, park düzenlemek değil; bu hizmetleri en doğru zamanda, en doğru yöntemle ve en kaliteli şekilde sunabilmektir. Bunun yolu da teknolojiyi en etkin şekilde kullanmaktan geçiyor. Meram Belediyesi olarak biz de geleceği bugünden yaşıyoruz."