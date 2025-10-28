Merdan Yanardağ’a 2023 seçimleri öncesi para gönderildi iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Casusluk" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan ön raporda, tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün’ün, TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ’a 2023 seçimlerinden önce zarf içinde 10 bin ve 5 bin euro gönderdiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Yanardağ, Melih Geçek ve Hüseyin Gün hakkında soruşturmayı sürdürüyor.

ÇALIŞANININ İFADESİNDE ZARF TESLİMİ ANLATILDI

Soruşturma dosyasına gönderilen ön raporda, Hüseyin Gün’ün çalışanı B.Y.’nin ifadesine yer verildi. B.Y., arabadaki sohbetlerinde Gün’ün Türkiye aleyhine olan gelişmelerden memnun olduğunu, lehine olan konulara ise sevinmediğini aktardı.

B.Y., 2023 seçimlerinden bir ay önce, Yanardağ’ın Seyrantepe’deki ofisine 2 kez zarf teslim ettiğini, paranın Hüseyin Gün tarafından yazılı teminatla verildiğini belirtti:

“Niye zarf götürdüğümü sorduğumda ‘Destekliyoruz yavrum’ dedi.”

HÜSEYİN GÜN'ÜN HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ

Raporda, Gün’ün 2018-2025 yılları arasında 117 milyon 285 bin 409 TL çektiği, hesabına ise 32 milyon 887 bin 514 TL yatırdığı kaydedildi. Yurt içi ve yurt dışından gelen paraların 84 milyon 397 bin 894 TL’si nakit olarak çekilmiş, şirket, tapu ve araç alımı gibi işlemlerle ilişkilendirilmemiş.

Ayrıca B.Y.’nin beyanına göre, Hüseyin Gün tarafından A.Ö.B.’ye farklı tarihlerde toplam 396 bin 582 TL para transferi yapıldığı tespit edildi.

Ü.D.A.'NIN İFADESİ: ORTAKLIK VE YURT DIŞI FAALİYETLER

İhbarcı Ü.D.A., Hüseyin Gün ile annesi aracılığıyla tanıştığını ve 2005’te Avicenna Capital ve Avicenna Holding gibi şirketlerin kurulduğunu anlattı. Ü.D.A., Gün’ün bu şirketler üzerinden Türkiye’de ve yurt dışında para aktarımı yaptığını iddia etti.

Ü.D.A., Gün’ün Cellcrypt isimli kripto yazılım programını devlet yetkililerine pazarlamaya çalıştığını ve programın İngiltere istihbaratına hizmet ettiğini düşündüğünü ifade etti.

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR VE İSTİHBARAT İDDİALARI

Ü.D.A., Hüseyin Gün’ün İsrail ve Afrika ülkelerine sık sık seyahat ettiğini, İsrail istihbarat elemanlarıyla görüşmeler yaptığını düşündüğünü belirtti. Ayrıca, Özbekistan’daki yönetimi devirmek amacıyla Açık Toplum Vakfı yetkililerinden finansman talep ettiğini iddia etti.

EKONOMİK TELKİNLER VE YABANCI YATIRIMLAR

Ü.D.A., Gün’ün 2016 başlarında çevresine Türkiye’de yatırım yapmamalarını, paralarını Amerika, İngiltere ve İsviçre’ye aktarmalarını tavsiye ettiğini ifade etti. Bu telkin üzerine annesinin hesabındaki döviz yurt dışına transfer edildi.

KAMU VE DİPLOMASİDE ŞÜPHELİ GÖRÜŞMELER

Hüseyin Gün’ün 2 yıldır kız arkadaşı A.Ö.B. ile toplantılarını yabancı istihbarat örgütlerinden dikkat çekmemek için kafelerde yaptığı, İsrail, Amerika ve Kanada büyükelçilikleriyle samimi ilişkileri olduğu iddiaları soruşturma raporunda yer aldı.

Ü.D.A., Gün’ün devletin üst makamlarında görevli kişilerin bilgilerini yabancı istihbarat birimleriyle paylaştığı ve bu konuda kaynak aldığına dair iddialarını aktardı.