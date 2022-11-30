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    Mersin'de 540 litre sahte alkol ele geçirildi

    Kaçakçılıkça mücadele çerçevesinde yapılan operasyon neticesinde 540 litre kaçak içki ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.
    • 30.11.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:15
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    Mersin'de 540 litre sahte alkol ele geçirildi

    Yılbaşı öncesinde vatandaşı zehirlemeye hazırlanan çeteye yönelik operasyonun düğmesine basıldı.

    Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde kaçak alkollü içki satışı yaptığını tespit edilen 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

    540 litre kaçak alkollü içki yakalandı

    Operasyonda söz konusu şahıs gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında piyasa değeri 80 bin TL olan 540 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Mersin de 540 litre sahte alkol ele geçirildi #1


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