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İHA

Mersin’in Silifke ilçesinde yapılan bir düğün töreninde az kalsın can kaybı yaşanıyordu.

Gelin ve damat pistte dans ederken düzenlenen köpüklü ve meşaleli eğlence sırasında konuklardan birinin başına istenmeyen bir olay geldi.

Eğlence için kullanılan köpüklerin sıkıldığı bir anda, elinde meşale tutan başka bir kişinin kıvılcımlarından biri, seyirciler arasında yer alan birinin saçına sıçradı.

KONUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Saçları aniden alev alan kişi, panikle alevleri eliyle söndürmeye çalıştı.

Olay çevredeki konukların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kıvılcımın saçlara ulaşmasıyla yaşanan kısa süreli panik açıkça görülüyor.

Şans eseri kişi yangını kendi müdahalesiyle kısa sürede söndürdü ve yara almadan kurtuldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, kapalı alanlarda veya kalabalıkta yapılan bu tür gösterilere tepki gösterdi.

Düğünlerde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.