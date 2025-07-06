Mersin’de hafif ticari araç tıra çarptı: 5 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, tırın altına girdi.
5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Ağır yaralanan 1 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.