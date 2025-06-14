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İHA

Mersin’in Akdeniz ilçesinde bulunan bir pamuk fabrikası deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Fabrikanın deposundan dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçları ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

EKİPLER EŞ ZAMAMLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler hızla olay yerine ulaşarak yangına müdahaleye başladı.

İçten içe yanan pamuk yığınları nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yayıldı.

Depo içindeki farklı noktalarda devam eden yangına, ekiplerin çok sayıda noktadan eş zamanlı olarak müdahale ettiği öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Soğutma çalışmalarının uzun sürebileceği değerlendiriliyor.