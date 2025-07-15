Mersin’de zincir marketlerde tarihi geçmiş ürünlere denetim

Mersin’de kent merkezinde zabıta müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimi yaptı.

Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ya da ambalajı zarar görmüş ürünler tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit eden bu ürünleri satışa sunan işletmelere idari para cezası verildi.

Market yetkilileri de mevzuata uygun hareket etmeleri konusunda uyarıldı.

'HALK SAĞLIĞI İHMAL EDİLEMEZ'

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, denetimlerin önemine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak, huzur ve esenliğini sağlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Halk sağlığı ihmale ya da ertelemeye gelmeyecek kadar önemli bir konudur,” ifadelerini kullandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, “Halk sağlığını tehdit eden hiçbir ürüne müsaade etmeyeceğiz. Kontrollerimiz periyodik şekilde devam edecek” açıklamasında bulundu.