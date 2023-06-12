Mersinli şehit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Dün silah arkadaşıyla Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in cenazesi memleketinde defnedildi.

AA

Türkiye bir kez daha şehit ateşiyle yandı...

Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şahin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Mersin'e getirildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin için öğle namazını müteakip Mersin'in Erdemli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şahin'in naaşı, Alata Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ulu Cami'nin yanındaki alana götürüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Şahin'in naaşı Alata Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende görevli askerler, şehidin 4 yaşındaki oğlu Bircan ve 3 yaşındaki kızı Yağmur Şahin ile yakından ilgilendi.

"Kopyasını bıraktı gitti"

Ağlamayacağını söyleyen şehit eşi Deniz Şahin, "Kopyasını bıraktı gitti. Ağlamak yok, o böyle olsun isterdi." dedi.

"Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın"

Öte yandan Şehit eşi, alandaki bazı çelenklerin kaldırılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

Çelenklerini şehidimin yanında bırakmayın, o da istemezdi. Onlarla işbirliği yapan kim varsa alın götürün onları.



O, vatanını seven bir insandı. İki yiğit, aslan parçası daha yetiştiriyorum ben ona. Aslan parçasıydı... İki aslan parçası çocuğu var inşallah.

Cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya, tedavi gördükleri hastanede dün şehit düşmüştü.