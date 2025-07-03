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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz ile bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yarından itibaren bölgede sağanak yağışlar etkili olacak. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor.

AA AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kuvvetli yağışların, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da ise cumartesi öğlene kadar etkili olacağı öngörülüyor.

Ayrıca yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR UYARISI

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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