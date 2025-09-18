Abone ol: Google News

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık ise 29 derece civarında seyredecek. Vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgarın hızının 40-60 kilometreye kadar çıkacağını söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar hızla düşecek ve serin bir hava etkili olacak. 

İstanbul'a ise sağanak geliyor...

AKŞAM BAŞLAYACAK

İstanbul, akşam saatlerinde yağışlı bir havanın etkisi altına girecek. 

Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

