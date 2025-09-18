Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre yurdun birçok bölgesinde sıcaklıklar hızla düşecek ve serin bir hava etkili olacak.

İstanbul'a ise sağanak geliyor...

AKŞAM BAŞLAYACAK

İstanbul, akşam saatlerinde yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.

Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR İÇ KESİMLERDE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde, iç kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.